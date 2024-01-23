Иосиф Пригожин попросил прекратить травлю звезд после «голой» вечеринки

Продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о травле участников скандальной «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Об этом пишет НСН.

«Сегодня идет большая атака на всех артистов, на творческих людей, это некрасиво, оскорбительно. Я должен согласиться с Лерой Кудрявцевой, эту травлю устраивать не нужно, нужно ее остановить», — высказался продюсер.

Пригожин отметил, что старался до последнего публично не высказываться на тему «голой» вечеринки. При этом он уточнил, что на скандальном мероприятии звезды были в тех же нарядах, в которых они регулярно выходят на сцену, по телевизору их в этом показывают. Продюсер добавил, что в настоящий момент не до подобных вечеринок.

«В чем-то артисты виноваты, потому что всю жизнь живут в состоянии хайпа, хотят к себе привлечь как можно больше внимания. Артисты сегодня должны продавать пластинки и так далее. Но „охота на ведьм“ — это очень плохая тенденция, все могут ошибаться», — признался продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин назвал Джигурду «животным» и предложил отправить его к психиатру.