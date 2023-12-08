Двойники уехавших из России звезд остались без работы из-за отсутствия спроса

Двойники уехавших из России звёзд шоу-бизнеса столкнулись с отсутствием заказов на новогодние корпоративы. Артистам этого жанра приходится искать новых героев для пародий, а организаторам вечеринок — вносить изменения в конкурсы.

Как рассказал в беседе с RT пародист по имени Марк, он почти 25 лет изображал на сцене певицу Аллу Пугачёву. После скандальных заявлений Примадонны спрос на двойников «женщины, которая поёт» стремится к нулю, поэтому теперь артисту приходится выступать в образе женщины с внушительными формами по имени Electra.

«Я в этой сфере с 1999 года, и могу сказать точно, что если «Пугачёву» ещё хоть как-то зовут на корпоративы, то «Лободу» я не видел уже около двух лет. Мой знакомый — двойник Светланы Лободы, и мы иногда встречались с ним на заказах», — рассказал Марк.

В одной из компаний, которая занимается организацией мероприятий с участием «звёздных дублёров» изданию сообщили, что формат выступлений пришлось поменять. По словам организатора праздников Александра Кудинова, теперь приходится тщательно проверять плей-листы, которые предоставляет заказчик.

«В прошлом году у нас была неприятная ситуация. В рабочем закрытом чате один из ведущих выложил запись проведённого мероприятия.... В ролике звучала песня Верки Сердючки. Спустя некоторое время видео разошлось по интернету, была жуткая шумиха», - вспомнил Кудинов.

Он также отметил, что пришлось избавиться от конкурса по собиранию портретов звезд из кусочков, так как некоторые из них оказались в списке иноагентов.

Вячеслав Шнуренко работает в развлекательной индустрии 15 лет и примерно столько же выступает в образе Верки Сердючки. Он заявил, что с октября заказов на знаменитую «проводницу» не было. Самые популярные двойники сейчас — Филипп Киркоров, Николай Басков и Ирина Аллегрова.

Ранее мы писали, что уехавшая в 2022 году в Латвию певица Светлана Лобода попытается вернуться на российскую эстраду. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, украинская артистка пыталась сделать карьеру в Европе, но там ее творчество никого не заинтересовало.