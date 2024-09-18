Иосиф Пригожин поддержал выступавших в Германии российских артистов. Об этом сообщает Абзац.

Продюсер Иосиф Пригожин выступил против признания иноагентами Клавы Коки, Jony, Бьянки и других музыкантов, выступивших недавно на фестивале в Германии. По словам супруга Валерии, артисты наоборот, продвигали российскую культуру в массы.

«Мы говорим, что за границей идёт борьба с нашей культурой. Наши артисты поют на русском языке, не позорят страну, не высказываются в пользу кого-то, а делают свою работу. Я считаю, что это надо делать. Это пропаганда русского языка», — заявил он.

Пригожин также добавил, что отечественным знаменитостям не стоит отказываться от заграничных выступлений, если такая возможность им предоставляется.

«Если, как мы говорим, „недружественная страна“ разрешает выступать российским исполнителям на их территории, мы отказываться не должны. У нас нет врагов», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Пригожин публично поздравил Ревву с юбилеем и пригласил в свой клуб.