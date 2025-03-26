Иосиф Пригожин испытывает плохое настроение, если с утра не посмотрит на Валерию

55-летний продюсер Иосиф Пригожин старается каждый день начинать на позитивной ноте. Супруг певицы Валерии назвал пять вещей, без которых он никогда не выходит из дома.

Первая по важности вещь для продюсера — ключи. Вторая — телефон с портретом жены на заставке. Гаджет Пригожин называет своим талисманом, поэтому носит его всегда с собой.

Продюсер советует не выходить из дома без наличных денег, несмотря на повсеместное использование банковских карт. Исходя из своего 20-летнего опыта, Пригожин понял, что порой ему нужны наличные средства.

Также он всегда носит с собой картхолдер, в котором находятся кредитные карты с правами, скидочные карты.

Помимо этого, Пригожин берет с собой наушники. Они нужны продюсеру, чтобы похвастаться новыми работами или альбомом.

Не выходит продюсер из дома без молитвы. С ней он ложится спать и встает с утра, благодаря Всевышнего за каждый прожитый день.

«Еще один важный момент — если я не увидел просыпающуюся Валерию и глубину ее глаз, я тоже чувствую себя некомфортно и у меня плохое настроение», — рассказал он в шоу «Другой разговор» Леди Mail.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что сейчас занимается продюсированием только жены Валерии.