Инженер рассказал о проблемах, с которыми столкнутся покупатели замка Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает Kp.ru.

Накануне стало известно, что замок Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в дереве Грязь не зарегистрирован в государственном кадастре. По словам инженера по землеустройству и кадастру Виктории Бельченко, это может повлечь серьезные проблемы для будущих владельцев недвижимости.

Бельченко рассказала, что участки земли, на которых построен замок, были выкуплены кусками в период с 2004 по 2020 годы. Все они не объединены в один участок.

«По закону есть определенный коэффициент застройки площади одного конкретного участка. Если смотреть по спутниковым снимкам из Яндекс. Карт, складывается впечатление, что особняк выходит за границы одного участка, стоит сразу на нескольких», — рассказала эксперт.

По закону также запрещено строить объекты индивидуального жилищного строительства более, чем в три надземных этажа. У замка Галкина* — шесть этажей. По мнению экспертов, с таким количеством нарушений поставить объект на кадастровый учет просто нереально.

Ранее мы писали о том, что актриса Васильева набросилась на Галкина* после того, как он уличил ее во лжи.

*Признан иноагентом на территории РФ.