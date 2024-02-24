Актриса Людмила Поргина рассказала о последних словах Караченцова: «Он уже выдыхал»

Актриса Людмила Поргина прожила вместе с легендарным артистом Николаем Караченцовым 45 лет. Она с теплом вспомнила брак со звездой советского кинематографа и рассказала о последних минутах его жизни.

Людмила признается, что была без ума от Николая, когда впервые увидела его на сцене. Практически сразу она захотела выйти за него замуж. Актрису привлекла в Караченцове его сила, физическая форма, мужественность и умение решать даже самые сложные вопросы.

«Как пела Аллегрова: „Я тучи разведу руками“. Он все это разводил, носил меня на руках. Поэтому, увидев его, я подумала: „Я его искала!“ А какая у него фигура была? Красавец, атлет!», — цитирует Поргину Kp.ru.

45 лет семейной жизни пролетели для заслуженной артистки РФ как один миг. Она признается, что с мужем ей никогда не было скучно, и Караченцов всегда был добр с супругой.

«Только: любимая, дорогая, солнце мое, девонька. И последние слова, он уже выдыхал, сказать уже не мог: «Обожаемая…», — поделилась 75-летняя актриса.

После смерти мужа Поргина пожаловалась, что к ней стали хуже относиться в актерской среде. Она столкнулась с неуважением и хамством. В итоге она покинула театр «Ленком», которому посвятила более 35 лет жизни.