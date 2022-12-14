Интимный секрет: стало понятно, почему между Королевой и Глушко 19 лет не угасает страсть

Певица Наташа Королева в свои 49 лет живет на полную катушку. За 19 лет брака со стриптизером Сергеем Глушко между супругами не угасает страсть. Теперь стало понятно, почему.

Певец Георгий Иващенко раскрыл интимный секрет пары. По его словам, они используют товары из секс-шопа.

«Я лично встречался с Наташей Королевой и Сергеем Глушко на открытии одного из магазинов, где они выбирали игрушки какие-то», - сообщил шоумен.

Ранее Королева опозорилась на сцене в «бабушкиных» панталонах.