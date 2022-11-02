Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о странном психозе ведущей

Героиня «Жестокого романса» не вписалась в жесткие рамки «Голос 60+».

63-летняя актриса Лариса Гузеева, памятная российским зрителям по блистательной роли в фильме Никиты Михалкова «Жестокий романс», не понравилась ни зрителям, ни коллегам в роли ведущей нового телешоу на Первом канале.

Ларису критикуют за скованность, педантичность и даже назидательность.

Возможно, все это – следствие тяжелейшего ковида, в результате которого заслуженная артистка РФ осенью 2021 года оказалась между жизнью и смертью.

Однако нынешняя программный директор Московского кинофестиваля и давняя подруга Гузеевой Ирина Павлова рассказала о любопытной черте в характере Ларисы.

Однажды, сидя на кухне в квартире у Гузеевой, подруги пили чай.

И всякий раз, как крошки от песочного печенья случайно падали на пол, хозяйка вставала, брала пылесос и чистила пол.

По словам Павловой, за 20 минут эта процедура повторилась десять раз. При этом сама актриса оставалась совершенно невозмутимой.

Лариса Андреевна – это вам не Лариса Дмитриевна…

ФОТО: EAST NEWS