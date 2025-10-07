«Интервью с насильниками и убийцами стали нормой»: Вика Цыганова обвинила Ксению Собчак в предательстве

Вика Цыганова публично обвинила Ксению Собчак в предательстве России. В своем Telegram-канале певица возмутилась, что журналистка, поддерживающая вражескую сторону, все еще не наказана.

По мнению артистки, интервью Ксении Собчак с преступниками и с представителями вражеской для России стороны можно считать за предательство. В качестве примера Вика Цыганова привела разговор телеведущей с Алексеем Арестовичем* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Певица отметила: «Так и работает вражеская пропаганда».

«Где та грань, за которой Собчак потеряет неприкосновенность? Интервью с преступниками — насильниками и убийцами — для Собчак давно стали нормой. Но позволить террористу и экстремисту Арестовичу* выступать перед российской аудиторией — это на грани предательства», — заявила Вика Цыганова.

Артистка намекнула, что за государственную измену Ксения Собчак может быть привлечена к уголовной ответственности в соответствии с УК РФ.

«В России существует статья 275 УК РФ — «Государственная измена». Как иначе назвать пособничество врагу, признанному экстремистом в нашей стране? Предоставление ему площадки и возможностей для пропаганды своих взглядов среди российской аудитории… Ведь что бы этот человек ни говорил сейчас, он — враг, действующий в интересах своей страны», — подчеркнула певица.

Ранее Виктория Цыганова заявила, что Ксению Собчак ждет психбольница в Израиле. Артистка убеждена: на журналистке уже давно «кредо предателя».

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга