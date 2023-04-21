Интересуют электрики: Лолита откровенно призналась, с какими мужчинами не хочет секса

59-летняя певица Лолита недавно рассталась с последним ухажером. Она призналась, что «все время с кем-то сходится и расходится». При этом у певицы есть определенные табу в отношении мужчин.

О том, каких мужчин она «не хочет», артистка поделилась в разговоре с сайтом PROZVEZD.

«Я не вступаю в отношения с артистами, с музыкантами», - сказала певица.

Лолита предпочитает мужчин других профессий, например, бизнесменов. Она рассказала, что «в основном все» ее кавалеры занимались бизнесом.

Сейчас Лолите нужен состоявшийся в жизни человек, который достаточно зарабатывает.

«Когда я понимаю, что он не зарабатывает, просто его не хочу. Теряю всякий интерес», - сказала Лолита.

Если исполнительница заплатила за мужчину в ресторане больше двух раз, то прекращает общение. Накаченные кадры ее тоже не привлекают.

«Мне нравятся мозги», - заверила Лолита и подчеркнула, что не желает видеть рядом «дедушку по состоянию души».

Сейчас знаменитость интересуют хорошие электрики. Но не для романа, а для ремонта в московских квартирах.

«У меня постоянно что-то выбивает, вылетает. Поэтому я всегда ищу электриков», - сказала она, отметив, что до сих пор не встречала «хороших» специалистов.

Ранее Лолита рассказывала, мужчины какого возраста ее не интересуют в данный момент.