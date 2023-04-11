59-летняя Лолита рассказала, мужчины какого возраста ее сейчас не интересуют

Певица Лолита во время концерта в Крокусе села на колени к молодому поклоннику. Она разрешила себя поцеловать и спросила о возрасте, попутно комментируя, какие мужчины ее сейчас не интересуют.

Лолита была в отличной форме. Она призналась, что не придерживалась никакой диеты, а нашла хорошего эндокринолога.

На песне «Целуй» Лолита заговорила о личном. Артистка решила для себя, что ей нужен серьезный мужчина.

«Молодые меня сейчас не интересуют. Тебе сколько лет? 40? Все равно усыновлять», - сказала певица. Ее слова приводит сайт kp.ru.

Увидев семейную пару, она поинтересовалась, сколько лет существует их союз. Услышав, что семье 25 лет, Лолита заявила, что с ней «столько никто не жил».

Недавно 59-летняя певица заявила, что рассталась с очередным мужчиной. Его имя неизвестно, но некоторое время артистка выглядела очень счастливой рядом с этим человеком.