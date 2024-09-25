«Интересное свидание»: Аяз Шабутдинов впервые за 11 месяцев поговорил с женой в СИЗО

Блогер Аяз Шабутдинов впервые за 11 месяцев пребывания в СИЗО поговорил с женой Лидией. У них состоялось краткосрочное свидание – супруги общались через два стекла и решетку.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, свидание длилось 20 минут. Лидия записала видео после выхода из СИЗО.

«Я даже не знаю, сколько минут мы общались. Разговаривали о планах, о детях, о нас. Наконец-то спустя 11 месяцев мы могли просто спросить, как дела», - поделилась девушка. На протяжении видео она плакала.

Их общение с мужем Лидия описала фразой «как в тумане». По ее словам, общаться через два стекла и решетку «лучше, чем ничего».

«Много улыбались, интересное свидание, такого никогда не было», - отметила она.

Ранее сообщалось, что Шабутдинову продлили арест до 16 октября.