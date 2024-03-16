«Интересно послушать про себя»: Лера Кудрявцева отреагировала на слова психолога о ее неудачных браках

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на разбор психолога Вероники Степановой про нее и ее личную жизнь. В своем Telegram-канале знаменитость прокомментировала слова психолога о ее неудачных браках.

В первый раз Лера Кудрявцева вышла замуж в 1990 году за барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка, от которого родила сына Жана. В 2004 году телезвезда вступила в брак с бизнесменом Матвеем Морозовым, который оказался мошенником и впоследствии его посадили в тюрьму. После этого Лера Кудрявцева перестала говорить о нем и о других своих бывших.

Как отметила в своем разборе Вероника Степанова, телеведущая легко расставалась с бывшими возлюбленными и оставалась к ним равнодушной.

«Она легко с ними расставалась... Она будто бы не сильно переживает. Что у нее там был бандит Морозов, дарил ей машины, бриллианты. Посадили его, и сразу заявила, что он больше не нужен», — заявила психолог.

По мнению эксперта, у Леры Кудрявцевой потребительское отношение к мужчинам. Недавно телеведущая призналась, что отправила своего супруга, хоккеиста Игоря Матвеева, лечиться от алкоголизма в «санаторий».

«Складывается ощущение, что у нее такое потребительское отношение к мужчинам. Вот запил — сразу расход, денег не зарабатывает — тоже пока. Как будто все поимела с него и довольно, хватит», — отметила Вероника Степанова.

Сама Лера Кудрявцева оценила разбор психолога. Телеведущая призналась, что ей интересно послушать мнение о себе со стороны.

«Я давно подписана на Веронику. Нравится она мне. Смешная, другая, хлесткая, красивая, не похожая на других психологов. В этом ее фишка. Сегодня увидела ее разбор про себя. Послушать про себя взгляд со стороны — это интересно», — прокомментировала Кудрявцева.

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