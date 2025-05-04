«Интересно, кто все эти люди?»: Виталий Бородин раскритиковал выступление Данилы Козловского в Москве

Вернувшийся в Россию актер Данила Козловский впервые за два года выступил в Москве со своим спектаклем. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал выступление артиста и предположил, что публика на мероприятии была подставной. Об этом заявил в своем Telegram-канале.

3 мая Даниле Козловскому, который, по слухам, уехал из России, исполнилось 40 лет. Свой день рождения актер отметил на сцене Театра эстрады в Москве, где он выступил с моноспектаклем Frank. На новость о возвращении артиста отреагировал Виталий Бородин, который обратил внимание на то, что на его выступлении было мало людей. Политик связал это с гражданской позицией знаменитости.

«Прошел в Театре Эстрады спектакль Козловского. Он сыграл Фрэнка. Обратите внимание: людей не очень много пришло, маленький зал. Он не очень был забит людьми, раньше Козловский собирал большие залы. Думаю, что люди уже поняли позицию Козловского и кто у него кумиры. Кстати, обратите внимание: балкон вообще пустой», — отметил Виталий Бородин.

Глава ФПБК также предположил, что вместо реальных зрителей на спектакле актера могла быть «массовка»: «Из публичных никого не вижу. Интересно, кто все эти люди? Не массовка?»

Напомним, Данила Козловский уже более двух лет не играет в театре и не снимается в кино в России. В настоящее время звезда фильма «Экипаж» зарабатывает, гастролируя со своим моноспектаклем Frank по странам Европы. Артиста обвиняли в эмиграции, но он опроверг слухи и заявил, что Россия — его дом и Родина.

Ранее сообщалось о том, что Виталий Бородин осудил Первый канал за показ фильма с Данилой Козловским: «Я так скажу: люди все помнят, Интернет все помнит».