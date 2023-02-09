53-летний Иосиф Пригожин сделал шаг, на который обычно решаются перед смертью

53-летний продюсер Иосиф Пригожин, по некоторым данным, оформил наследство. Появившись на премьере российского фильма с женой Валерией, он отказался говорить на эту тему.

Пригожин прервал журналистов и сказал: «Ну, какое наследство, мы сегодня пришли говорить о кино!»

С чем связано нежелание говорить о наследстве, непонятно. Есть ли у продюсера какие-либо проблемы со здоровьем, которые подтолкнули к этому шагу, на который нередко идут перед смертью, точно неизвестно.

Пригожин также рассказал, как «обожает» кино и регулярно смотрит фильмы. Его интересы разделяет супруга – им нравятся одни и те же картины.

На премьере Пригожину задали вопрос, где он смотрит фильмы вроде «Аватара». Но и здесь, как с наследством, продюсер ушел от ответа. Он признался, что еще не смотрел «Аватара» из-за отсутствия времени, сообщает МК.

Ранее Валерия заявила, что не будет «таскать» мужа на коляске. Она предупредила, что в случае плохого самочувствия супруга может найти себе «бодрого дедушку».