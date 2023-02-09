53-летний Иосиф Пригожин сделал шаг, на который обычно решаются перед смертью
53-летний Иосиф Пригожин отказался отвечать на слухи по поводу оформленного наследства.
Фото: Kashaev Pavel/East News
53-летний продюсер Иосиф Пригожин, по некоторым данным, оформил наследство. Появившись на премьере российского фильма с женой Валерией, он отказался говорить на эту тему.
Пригожин прервал журналистов и сказал: «Ну, какое наследство, мы сегодня пришли говорить о кино!»
С чем связано нежелание говорить о наследстве, непонятно. Есть ли у продюсера какие-либо проблемы со здоровьем, которые подтолкнули к этому шагу, на который нередко идут перед смертью, точно неизвестно.
Пригожин также рассказал, как «обожает» кино и регулярно смотрит фильмы. Его интересы разделяет супруга – им нравятся одни и те же картины.
На премьере Пригожину задали вопрос, где он смотрит фильмы вроде «Аватара». Но и здесь, как с наследством, продюсер ушел от ответа. Он признался, что еще не смотрел «Аватара» из-за отсутствия времени, сообщает МК.
Ранее Валерия заявила, что не будет «таскать» мужа на коляске. Она предупредила, что в случае плохого самочувствия супруга может найти себе «бодрого дедушку».