«Интеллектуальное воровство»: Ливанов раскрыл причину конфликта с Тарковским и Кончаловским

Актер Василий Ливанов заявил, что режиссеры Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский украли у него идею для фильма. Из-за этого он долгое время не мог простить приятелей, и даже на сегодняшний день у него остался в душе «неприятный осадок».

88-летний народный артист РСФСР рассказал, что сейчас вновь хорошо общается с Кончаловским, но в один момент он был готов прекратить с ним дружбу. Дело в том, что постановщик вместе с коллегой Тарковским без разрешения взял его задумку для киноленты и воплотил ее в жизнь. Во время поездки в Суздаль Ливанов сообщил приятелям, что хочет снять проект о русском иконописце Андрее Рублеве. А спустя время он узнал о в тайне написанном режиссерами сценарии.

За этот случай Кончаловский потом извинился перед актером и объяснил, почему так поступил. Друзьям удалось помириться, но Василий Борисович до сих пор не понимает, как Андрей Сергеевич мог сделать что-то подобное за его спиной.

«Андрон потом написал мне письмо с извинениями за такое интеллектуальное воровство. Это было именно так. Что конкретно там было написано, в каких выражениях, я уж не помню – это так давно было. Но Андрон извинился», - признался Ливанов в беседе с aif.ru.

Напомним, что фильм «Андрей Рублев» был снят в 1966 году. Сейчас он входит в списки лучших отечественных кинокартин.

Ранее Василий Ливанов отреагировал на слова Никиты Михалкова о том, что фильмы Эльдара Рязанова «это не кино».