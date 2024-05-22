Инстасамку в последний момент вычеркнули из программы концерта в Кремлевском дворце

Певицу Инстасамку пригласили выступить на концерте ко Дню защиты детей в Кремлевском дворце, но в последний момент вычеркнули из программы. Ради бесплатного выступления она отказала двоим заказчикам и лишилась 12 млн рублей.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его информации Дарью Зотееву (настоящее имя певицы – прим.) пригласил спеть один из организаторов мероприятия. Исполнительница согласилась и отменила другие выступления, запланированные на эту дату.

Однако позже Инстасамку вычеркнули из программы, но ее команде об этом не сообщили. Среди выступающих остались певицы Лариса Долина, Валя Карнавал, артисты Дима Билан, Niletto и другие.

Директор Инстасамки рассказал, что на 1 июня певица отменила два других выступления, но в итоге лишилась денег ради бесплатного номера в Кремлевском дворце.

Имени певицы нет в официальном списке на сайте. Организаторы отмечают, что все артисты утверждены.

Ранее сообщалось, что номер певицы Наташи Королевой вырезали из праздничного концерта, посвященного 9 Мая.