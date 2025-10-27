«Инстасамки через 10 лет уже не будет»: рэперша сделала неожиданное заявление

Рэп-исполнительница Дарья Еропкина, выступающая под псевдонимом Инстасамка, дала интервью Ксении Собчак. В разговоре с журналисткой девушка призналась, что задумалась о смене псевдонима.

Со своим именем певица не раз попадала в скандалы. Дарья намекнула, что устала от этого и хочет двигаться в новом направлении.

«Я не могу представить, что я всю жизнь свою себя вела так и делала вот это. Инстасамки через 10 лет уже не будет. Скоро никнейма Инстасамки не будет, я меняю имя свое и оставляю ее в памяти всех людей. Мы с ней сделали все, что могли. Я устала уже от этого, мне пора идти дальше», — поделилась она.

Рэперша также намекнула на новое творческое направление, прокомментировав его емким словом — «Money».

По словам Дарьи, переходный период будет включать выпуск прощального альбома с участием российских и, возможно, зарубежных звезд. Только после этого проект «Инстасамка» официально прекратит свое существование, уступив место новой личности артистки.

