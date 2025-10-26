25-летняя рэперша Инстасамка похвасталась новой машиной за 30 миллионов

Инстасамка похвасталась новой машиной за 30 миллионов: певица купила редкий McLaren 750S Spider.

Рэперша сообщила своим подписчикам, что приобрела новый спорткар стоимостью около 30 миллионов рублей. Звезда призналась, что давно мечтала о таком подарке.

Серебристый McLaren 750S Spider является одним из самых быстрых и редких автомобилей британского автоконцерна. Инстасамка с восторгом продемонстрировала машину, отметив, что это не просто транспорт, а награда за годы упорной работы.

«30 миллионов счастья», — написала она под снимком.

Напомним, что весной артистка заявила, что они с супругом приобрели футбольный клуб «Чертаново-Медиа». После сделки команда прошла полный ребрендинг — сменились название, форма, состав игроков и даже цвет эмблемы, который из синего стал красным. Инстасамка лично приняла участие в промо-ролике обновленного клуба, появившись на футбольном поле в фирменной форме.

