Инстасамка пожертвовала 1 млн рублей на помощь пострадавшим в теракте
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) пожертвовала деньги пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Певица отправила 1 млн рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле» 22 марта.
«Примите наши соболезнования», — написала она.
Поступок звезды оценили ее фанаты. Они поблагодарили Дарью за такой щедрый жест.
Число жертв теракта достигло уже 133 человек. Пострадало более 140 посетителей. В России в связи с трагедией объявили траур. В ряде регионов страны отменили развлекательные мероприятия. Подозреваемые задержаны — ими оказались граждане Таджикистана. Сейчас их допрашивают представители правоохранительных органов.
Ранее рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что готов помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Музыкант пояснил, что готов помочь закрыть расходы на медицинскую помощь, врачей, операции. Для этого нужно детально описать ситуацию и прислать текст в бот канала.
*(признан иноагентом на территории РФ).