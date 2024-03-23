Инстасамка пожертвовала 1 млн рублей на помощь пострадавшим в теракте

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) пожертвовала деньги пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Певица отправила 1 млн рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

«Примите наши соболезнования», — написала она.

Поступок звезды оценили ее фанаты. Они поблагодарили Дарью за такой щедрый жест.

Число жертв теракта достигло уже 133 человек. Пострадало более 140 посетителей. В России в связи с трагедией объявили траур. В ряде регионов страны отменили развлекательные мероприятия. Подозреваемые задержаны — ими оказались граждане Таджикистана. Сейчас их допрашивают представители правоохранительных органов.

Ранее рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что готов помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Музыкант пояснил, что готов помочь закрыть расходы на медицинскую помощь, врачей, операции. Для этого нужно детально описать ситуацию и прислать текст в бот канала.

*(признан иноагентом на территории РФ).