Инстасамка обвинила стилиста Николая Овечкина в краже 3 млн рублей. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Инстасамка рассказала, что накануне решила привлечь для съемок клипа стилиста Николая Овечкина. Он выставил знаменитости чек за свои услуги на 3 миллиона рублей. Однако после того, как певица оплатила услуги Овечкина, он пропал вместе с деньгами.

«Полученные от нас деньги он растратил в своих целях, не потратив на производство клипа ни рубля из наших рабочих денег, которые мы ему дали», — рассказала она.

По словам Инстасамки, Овечкин вместо того, чтобы работать самостоятельно, привлек других людей, которым не заплатил. Нанятым сотрудникам он пообещал, что все расходы лягут на плечи команды певицы.

В итоге знаменитость рассказала, что готовит коллективное заявление в полицию о мошенничестве в отношении Овечкина. Она разыскивает других жертв стилиста.

