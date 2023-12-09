Рассекречен требовательный райдер уехавшей из России певицы Веры Брежневой

Раскрыты детали райдера певицы Веры Брежневой. Его главный пункт — полная конфиденциальность.

Певицу должны встречать в аэропорту с табличкой VERA. Сотрудники VIP-зала аэропорта обязаны носить ее багаж и ручную кладь от машины до борта и обратно. По городу Брежнева готова ездить только на новом, тонированном Mercedes S-класса с Wi-Fi. Водителю при этом нельзя душиться и разговаривать на протяжении всей поездки. Также перед встречей он должен заехать через заправку в сервис, чтобы залить бензин и отключить свет в салоне, чтобы не попасть в объективы фанатов, пишет Telegram-канал Mash.

У Брежневой есть требования и к отелю. В нем должны быть завешаны плотными шторами окна, отключены и заклеены все камеры на сценах и в зонах переодевания. Также певица просит усилить там охрану.

В гримерке певица просит оставить чай, имбирь, лимончик, мята, мёд, фрукты. Интересно, что закулисное пространство, по ее мнению, должно быть черным кабинетом, в котором стыки нужно проклеить чёрным и красным тейпом. Выступление запрещено снимать и выкладывать в Сеть.

Напомним, Вера Брежнева готова выступить перед россиянами за 50 тысяч евро. Райдер обойдется в 25 тысяч евро.