Иномарка на территории и игрушки на деревьях: что происходит с проданным замком Пугачевой

С того момента, как Алла Пугачева окончательно покинула Россию, перебравшись в Израиль, каких только «владельцев» не появлялось у ее знаменитого замка. Особняк в Грязи приписывали самым неожиданным людям, озвучивали совершенно безумные идеи по его переделке, однако все они оказывались лишь фейками. Пару дней назад о звездной недвижимости заговорили с новой силой, ведь объявился новый хозяин – шоумен Стас Барецкий.

Бывший участник группы «Ленинград» заявлял, что после долгих переговоров оформил все документы на замок и заключил сделку с Примадонной. Якобы супруги согласились снизить цену с миллиарда на 450 миллионов и позволили сделать из их дома элитное похоронное агентство. За пару дней Барецкий дал с десяток интервью журналистам, в которых описал даже беспорядок, оставленный в замке после Аллы Борисовны. Но даже такие подробности многих не убедили в правдивости его слов.

Впрочем, сомнения появляются не просто так. Во-первых, Стас не предоставил документы на недвижимость, а во-вторых, местные жители Грязи не подтвердили того, что в деревне происходит какое-то движение. Хотя оно должно быть, ведь, по словам Барецкого, прямо сейчас туда завозится техника и строительные материалы, а люди Пугачевой сдирают плитку со стен.

Желая добиться правды, корреспонденты стали сами отправляться в Подмосковье, чтобы увидеть все своими глазами. И вот, что заметил журналист издания Teleprogramma.pro. Как и ожидалось, особняк стоит на месте и по-прежнему возвышается над другими постройками. Никаких ремонтных работ на его территории замечено не было, но на подъезде стояла белая иномарка, которая в теории может принадлежать новому владельцу.

Однако более интересной деталью стали плюшевые игрушки на заборе и деревьях возле замка. Панды, мишки, собаки и другие мягкие зверушки навеяли на журналиста довольно грустные мысли об оставленной жизни. При этом местные жители уточнили, что детские вещи не принадлежали Лизе и Гарри.

В целом местные жители не дали никакой информации. Они либо не в курсе, кто купил замок, либо говорить не хотят. О бывших звездных соседях отзываются по-разному, но в основном людям в принципе все равно, кто теперь будет жить в замке. Отметим, что эти слова – еще одно опровержение утверждению Барецкого, ведь он заявлял, что проживающие в Грязи были жутко не довольны, что рядом с ними будет крематорий.

Ранее Стас Барецкий пригрозил всем сомневающимся в его покупке замка Пугачевой судом.