«Иногда роли продают»: актриса Оксана Сташенко высказалась о съемках Бородиной в кино

Актриса Оксана Сташенко поддержала Ксению Бородину, получившую роль в кино. Об этом сообщает «Мир Новостей».

Ксения Бородина принимает участие в съемках романтической комедии «За любовь». Телеведущая, которая раньше не снималась в кино, получила одну из главных ролей. Вокруг этого события возникла дискуссия — некоторые считают, что звездам без профильного образования нечего делать на экранах.

Впрочем, актриса Оксана Сташенко не видит никаких проблем в этом.

«Если опытный режиссер умеет работать с непрофессиональными актерами, то почему бы и нет. Изначально ведь проходят кастинг-пробы на роли. И режиссер видит, можно ли из данного человека сделать на экране хорошего артиста. Все-таки кино — это режиссерская работа. Там есть монтаж», — рассказала она.

Заслуженная артистка заявила, что участие непрофессионалов в кино уже стало частым явлением. Кроме того, некоторые покупают роли для роста популярности.

«У продюсеров и режиссеров бывают разные задачи. Вплоть до того, что иногда роли продают! Например, какой-то богатый человек хочет, чтоб его дочка снялась в кино. Конечно, абсолютную бездарность не возьмут даже за многие миллионы», — уверена она.

