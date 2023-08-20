«Иногда разочаровываюсь даже в самом себе»: Григорий Лепс рассказал о своих недостатках

Певец Григорий Лепс пообщался с журналистами во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ». В беседе с NEWS.ru он признался, что часто разочаровывается в людях, а также иногда расстраивается из-за самого себя.

По словам артиста, он, как и любой другой человек, попадает в истории, после которых меняет свое отношение к людям на диаметрально противоположное. Так, певца разочаровывают те, кто говорит одно, а делает другое.

При этом Лепс сталкивается с подобным даже наедине с собой. Сначала народной артист России, по утверждению, думает одно, делает другое, а получается вообще третье. В такие моменты вера в себе начинает немного угасать. Исполнитель даже встает перед вопросом, достоин ли он самого себя.

«У меня достаточно много недостатков, полным-полно, поэтому я иногда разочаровываюсь даже в самом себе», — признался Лепс.

Певец не скрывает, что обладает большим количеством недостатков. Также он не скрывает и то, что многие из них не поддаются исправлению.

В июле текущего года Лепс поделился с журналистами планами на ближайшее время. Так, по его словам, хотелось бы раздать долги и заработать еще 100 миллионов долларов. Поэтому рабочий график у артиста весьма напряженный. Из-за этого ему даже пришлось прервать запланированный отпуск с семьей и вернуться на сцену.

Сейчас Лепс состоит в отношениях с 20-летней избранницей. Народный артист, которому скоро исполнится 60 лет, не так давно заявил, что хотел бы зачать ребенка от молодой возлюбленной.

Несколько лет назад музыкант развелся со своей женой Анной Шаплыковой. Пара просуществовала в браке 20 лет. О причинах расставания артист не сообщал.