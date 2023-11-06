«Иногда начинает болеть и через три дня проходит»: Ярмольник раскрыл состояние актрисы Нееловой

Актер Леонид Ярмольник рассказал о самочувствии звезды театра «Современник» Марины Нееловой. Напомним, несколько месяцев назад появились сообщения о серьезных диагнозах у артистки, связанных с гастроэнтерологией. Также звучала информация, что у актрисы нашли новообразование.

К Ярмольнику обратились журналисты сайта mk.ru. Они застали актера на кинопремьере.

Говоря о здоровье Нееловой, Ярмольник рассказал: «Она прекрасно себя чувствует. Просто все мы живые люди: иногда что-то начинает болеть, потом через три дня проходит».

Ярмольник назвал «враньем» все сообщения в прессе и интернете. По словам актера, Неелова «выглядит как двадцатилетняя».

В июле сообщалось, что 76-летняя Неелова сыграла в последнем в этом сезоне спектакле. Звезда театра продержалась на сцене два часа, получила букеты, зритель не заметил болезни. В постановке Неелова играла с Ярмольником – свободных мест в зале не было, несмотря на то, что стоимость билетов доходила до 20 тыс. рублей.