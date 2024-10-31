«Иногда мешает»: Олег Газманов рассказал о влиянии семьи на творчество
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Певец Олег Газманов рассказал о влиянии семьи на творчество. По словам 73-летнего артиста, благодаря детям он сейчас проживает уже третью жизнь.
«Я счастлив счастьем своих детей, и я проживаю уже третью жизнь глазами своего третьего ребенка», —сказал Газманов в интервью Пятому каналу.
При этом исполнитель хита «Морячка» не стал отрицать, что иногда семейные проблемы отвлекают от творчества и даже мешают.
«Иногда мешает творчеству, а иногда помогает. Все, как и у всех людей», — сказал Газманов, добавив, что семья – это одновременно и нагрузка, и радость.
Ранее певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступил на презентации новой концертной программы Олега Газманова в Кремлевском зале и подогрел слухи о новом романе. 32-летний исполнитель хита «Встанем» посвятил романтическую песню «своей единственной».