«Для своей единственной»: SHAMAN на концерте Газманова подогрел слухи о новом романе

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступил на презентации новой концертной программы Олега Газманова в Кремлевском зале и подогрел слухи о новом романе. 32-летний исполнитель хита «Встанем» посвятил романтическую песню «своей единственной».

«Спел вместе с семитысячным Кремлевским залом для своей единственной», — написал Дронов в своем Telegram-канале.

Ярослав отметил, что автор хита «Единственная моя» Олег Газманов почти 30 лет назад посвятил ее своей «единственной», поэтому он решил последовать его примеру.

На опубликованных кадрах Shaman спустился в зрительный зал, прошелся по рядам и взял у поклонниц цветы. Для мероприятия он выбрал черные облегающие брюки с большим количеством ремней на ногах и белую рубашку.

Напомним, после развода Дронова появились слухи, что у него роман с молодой певицей Асият Сайгидовой, выступающей под псевдонимом Соя. Вместе они играют в мюзикле «Князь Владимир». На одной из репетиций артист спрашивал, не устала ли девушка, и поправлял девушке волосы.

Ранее SHAMAN записал видео, в котором сообщил, что заскочил за букетом для любимой, имя которой не назвал.