Горящая свеча упала на собаку ведущей Анфисы Чеховой и чуть не сожгла ее

Ведущая Анфиса Чехова отметила пятилетие собаки по кличке «Картошка». Псу преподнесли мороженое с зажженной свечой в виде цифры 5. По словам ведущей, она чуть не сожгла животное.

Чехова показала, как горящая свеча упала прямо на Картошку.

«Я чуть не сожгла свою собачку», - подписала под видео Чехова.

Для собаки купили воздушные шары – пес ведущей это «обожает».

«Заказала ей на ДР 5 шаров по количеству прожитых лет», - поделилась Чехова.

Ранее ведущая рассказала, как справилась с депрессией. По ее мнению, бороться с этим состоянием бессмысленно, так как депрессия связана с внутренними изменениями: как гормональными, так и психологическими, химическими.

Ведущая призвала сначала самостоятельно проанализировать глубину проблемы и при необходимости обратиться к специалисту. Чеховой приходилось принимать антидепрессанты, но она пришла к выводу, что подобные препараты нужны, когда не получается самому справиться с «состоянием дна».