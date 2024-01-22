Екатерина Стриженова раскрыла свой секрет стройности

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова похудела на 12 кг. Ради этого звезде пришлось отказаться от сладких фруктов.

Свой рацион Екатерина продумывала вместе с диетологом. Специалист посоветовал ей отказаться от углеводов в виде макарон и сахара. Оставили только гречку, рис и черный бородинский хлеб.

«Убрали сладкие фрукты — бананы, виноград, финики. Оставили ягоды, апельсины, грейпфруты. Плюс — я пошла в зал, начала заниматься с тренером и плавать в бассейне», — поделилась артистка в беседе с Леди Mail.ru.

Стриженова придерживается принципа интервального голодания и, следуя совету артиста балета Николая Цискаридзе, не ест после вечерних спектаклей. 55-летняя телеведущая признается, что ей сложно соблюдать строгие ограничения, но желание быть стройной сильно мотивирует звезду.

Телеведущая уже более 35 лет состоит в браке с режиссером Александром Стриженовым. В 1988 году у пары родилась дочь Анастасия, а в 2000 году — Александра.

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