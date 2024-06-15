«Иногда боль накрывает по новой»: сестра Жанны Фриске рассказала, как живет после смерти певицы

15 июня в этом году исполняется девять лет, как не стало певицы Жанны Фриске. Экс-солистка группы «Блестящие» ушла из жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга. Сестра артистки Наталья Фриске накануне объединилась с золотым составом музыкального коллектива на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», чтобы почтить память знаменитости. В беседе с The Voice она рассказала о своей жизни после смерти близкого человека.

Жанна Фриске была старше своей сестры на 12 лет. По словам Натальи Фриске, певица всегда была для нее авторитетом и примером для подражания. Несмотря на то, что с момента случившегося прошло много времени, боль сестры артистки не утихла. Более того, ее периодически «накрывает» от тоски.

«Со временем боль не утихает. Ты к ней привыкаешь. Но иногда она накрывает по новой. И становится еще хуже, мне кажется, потому что ты осознаешь то, что уже столько лет ты не видел человека, и накрывает прямо новой волной», — поделилась Наталья Фриске.

Сестра Жанны Фриске призналась, что ей до сих пор тяжело принять смерть близкого человека. Наталья Фриске рассказала, что при любом упоминании сестры она не может сдержать эмоций.

«Я, например, когда слышу песни Жанны, с улыбкой их прослушиваю, могу их подпевать, а могу и расплакаться. Либо когда вижу какой-то клип по телевизору, и то же самое происходит», — высказалась сестра певицы.

8 июля этого года Жанне Фриске исполнилось бы 50 лет. На Премии МУЗ-ТВ 2024 артистка посмертно удостоилась награды в специальной номинации «Легенда российской поп-музыки».

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга. Певица узнала о своей болезни через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году.

Ранее мы писали о том, что сестра Жанны Фриске трогательно почтила память артистки в годовщину ее смерти.