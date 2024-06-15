«9 лет без тебя. Скучаю»: сестра Жанны Фриске трогательно почтила память певицы в годовщину ее смерти

Девять лет назад в возрасте 40 лет ушла из жизни одна из самых ярких певиц отечественного шоу-бизнеса Жанна Фриске. Звезда скончалась от агрессивной формы рака головного мозга. Сестра артистки Наталья Фриске и ее подруга Ольга Орлова почтили память исполнительницы.

Наталья Фриске с родными побывала на могиле сестры. На снимке, который она опубликовала в социальных сетях, у памятника стоят букеты цветов и яркие портреты певицы.

«9 лет без тебя. Скучаю», — написала сестра Жанны.

Ольга Орлова опубликовала в блоге совместный снимок с умершей от онкологии артистки. Она отметила, что уже прошло девять лет с момента ее кончины.

Память звезды почтили и пользователи социальных сетей. Они написали, что Жанна обладала «невероятным магнетизмом» и очень рано покинула этот мир. Близким звезды пожелали как можно больше сил.

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга. Певица узнала о своей болезни через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году.

Ранее отец певицы Жанны Фриске раскрыл новые подробности ее смерти. Оказалось, что артистка могла прожить намного дольше, если бы не врач-мошенник, которому поверил муж вокалистки Дмитрий Шепелев. По словам родителя исполнительницы, ей предложили лекарство за 200 тысяч евро, после которого она и скончалась.