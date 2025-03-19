Суд зарегистрировал новые протоколы на иноагентов Слепакова* и Дудя*

В отношении блогера Юрия Дудя* (признан в России иноагентом) и комика Семена Слепакова* (признан в России иноагентом) были составлены новые административные протоколы. Об этом сообщает mk.ru.

Как уточняет издание, данные об административных делах появились в картотеке Таганского суда города Москвы.

Дудь* и Слепаков* признаны виновными в нарушении ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, которой предусмотрена ответственность за размещение в интернете сообщений без указания о статусе иностранного агента.

Напомним — Дудь* был внесен в реестр иностранных агентов в 2022 году, Слепаков* — в 2023. Обоих уже штрафовали за аналогичные нарушения.

Ранее мы писали о том, что сбежавший в Израиль Слепаков* готов отказаться от антироссийских песен.

*признан в России иноагентом