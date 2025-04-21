«Иноагент меняет языки как перчатки»: Вика Цыганова «прошлась» по Максиму Галкину*, заговорившему на иврите

Вика Цыганова снова резко высказалась об уехавших из России знаменитостях. В своем Telegram-канале певица раскритиковала Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), «меняющего спонсоров», и Ивана Урганта, спевшего недавно «гимн Израиля».

По мнению артистки, эмигрировавшие знаменитости регулярно пытаются задеть Россию, но получается это у них «бездарно».

«У уехавших артистов есть нечто общее — все они и дня не могут прожить, не задев Россию. Правда, делают они это так коряво и бездарно, что вызывают у людей разве что недоумение. Выветривается со временем их талант, остаются лишь вульгарные кривляния», — высказалась Вика Цыганова.

Певица раскритиковала уехавшего из РФ Максима Галкина*, который в свежем видеообращении поздравил подписчиков с Пасхой сначала на русском, а затем — на украинском языке. При этом Вика Цыганова напомнила, что еще недавно муж Аллы Пугачевой говорил на иврите.

«Иноагент Галкин* стремится не только задеть Россию, но и выслужиться перед новыми хозяевами. Живя в Израиле, он радостно поздравлял евреев на иврите со всеми праздниками, сейчас же иврит резко забыл и перешел на украинский. Ведь теперь у Галкина* новые спонсоры», — заявила артистка.

Знаменитость не прошла и мимо недавнего выступления Ивана Урганта своем на дне рождения, где тот исполнил песню «Москва», переделанную под «гимн Израиля». Вика Цыганова отметила: «Ладно бы хоть смешно переделал, а так смешными в его исполнении были разве что нелепые завывания невпопад музыке».

«Иноагентская жизнь, она такая — кто за девушку платит, тот ее и танцует! Иноагент-полиглот меняет хозяев и языки как перчатки», — заключила певица.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Зарубина высмеяла Макима Галкина*, изучающего ради гастролей все языки мира.

*признан иноагентом на территории РФ