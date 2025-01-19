Иноагент Андрей Макаревич* начал распродавать имущество в Израиле

Уехавший из России лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) начал распродавать свое имущество в Израиле. Он расстался с большим обеденным столом с пятнами от вина.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, 71-летний музыкант через местный сайт объявлений продал кухонный стол и восемь стульев с соломенным покрытием. Он подчеркнул, что все изготовлено из благородной древисины, а стол так и вообще «намоленный, наетый, напитый».

Макаревич* также поспешил объясниться и в объявлении заверил, что принял решение избавиться от лишних вещей в связи с ремонтом, а не нехваткой средств на жизнь.

При этом объявление музыкант удалил уже через два дня, так как нашел покупателя.

Ранее Андрей Макаревич* лишился «Смака». Суд досрочно прекратил правовую охрану его товарного знака. Иноагент решил не оспаривать и закрытие его фирмы в России.

*Признан иностранным агентом на территории России