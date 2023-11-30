Инна Маликова показала пятилетнюю внучку с красивым именем

«Пять лет самому прекрасному человеку на свете. Любимой Мирочке», — написала Инна Маликова.

Артистка рассказывала в интервью, что у них с невесткой сложились прекрасные отношения. Инна даже отметила, что, впервые увидев Анастасию, сразу прониклась к ней. Она согласна с выбором сына и считает, что ему очень повезло.

Маликова поделилась, что старается помогать супругам с воспитанием ребенка. Она часто проводит время с внучкой, чтобы родители могли отдохнуть. Как признается певица, с появлением Миры ее жизнь обрела новый смысл. Поклонники поддержали звезду и написали множество комплиментов.

Ранее мы писали о том, что хоккеист Кирилл Капризов продолжает встречаться с дочерью Дмитрия Маликова. Многие СМИ писали, что пара давно рассталась. Но спортсмен намекнул на то, что они все еще вместе, и много путешествуют.