Инна Маликова показала пятилетнюю внучку с красивым именем
46-летняя певица Инна Маликова показала фото пятилетней внучки.
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Ставшая бабушкой певица Инна Маликова опубликовала фотографии со дня рождения внучки. 46-летняя артистка призналась, что ее любимой девочке с необычным именем Мира исполнилось пять лет. Об этом сообщает Газета.Ru.
Знаменитость целый год скрывала то, что ее сын стал отцом. О том, что в семье случилось прибавление рассказала модель Анастасия Толстая, которая является супругой Дмитрия Маликова-младшего.
«Пять лет самому прекрасному человеку на свете. Любимой Мирочке», — написала Инна Маликова.
Артистка рассказывала в интервью, что у них с невесткой сложились прекрасные отношения. Инна даже отметила, что, впервые увидев Анастасию, сразу прониклась к ней. Она согласна с выбором сына и считает, что ему очень повезло.
Маликова поделилась, что старается помогать супругам с воспитанием ребенка. Она часто проводит время с внучкой, чтобы родители могли отдохнуть. Как признается певица, с появлением Миры ее жизнь обрела новый смысл. Поклонники поддержали звезду и написали множество комплиментов.
Ранее мы писали о том, что хоккеист Кирилл Капризов продолжает встречаться с дочерью Дмитрия Маликова. Многие СМИ писали, что пара давно рассталась. Но спортсмен намекнул на то, что они все еще вместе, и много путешествуют.