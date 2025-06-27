«Им непросто, есть ссоры»: продюсер рассказал, живут ли Муцениеце и Дранга вместе

В Сети распространились слухи о том, что актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга не живут вместе. Информацию опроверг продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что возлюбленным непросто и из-за хейта в паре есть ссоры.

Подробности узнал сайт Woman.ru.

Муцениеце живет с 9-летней дочерью Мией в квартире, оставшейся после развода с актером Павлом Прилучным. Недвижимость находится в районе Речного вокзала, в квартире четыре комнаты. Говорилось, что Агата и Петр почти каждые выходные завтракают в кафе на Патриарших прудах, после чего садятся в разные машины.

Дворцов отметил: вокруг пары много слухов, но нельзя говорить о том, что роман ненастоящий.

«В части того, что они не живут вместе — это не правда, они живут вместе... Я знаю о чем я говорю.... Сейчас им очень непросто, на них свалилось много хейта и на этой почве есть ссоры», - поделился продюсер.

Он добавил, что свадьба Дранги и Муцениеце состоится этим летом.

Ранее Агата подтвердила третью беременность, опубликовав фото с музыкантом и дочерью. На кадрах виден округлившийся живот звезды.