«Инициативы от ненужных людей»: Рудова высказалась о предложении Чеховой помечать мужчин с судимостями в Сети

Рудова отвергла предложение Чеховой помечать мужчин с судимостями в приложениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Несколько дней назад Анфиса Чехова выступила с предложением отмечать в приложениях для знакомств мужчин, которые имели судимости, неплательщиков алиментов и альфонсов.

«Я бы туда же еще внесла женатых, потому что это тоже можно отследить. Я против того, чтобы у женатых мужчин была возможность сидеть на сайтах знакомств», — добавила она.

Однако актриса и модель Наталья Рудова категорически не согласна со звездной коллегой. Она призвала Чехову не лезть не в свою сферу деятельности.

«Мне кажется ту мач инициатив от ненужных людей, которые лезут в то, во что лезть не нужно. Есть нормальные государственные деятели, которые нормальные законы выдвигают», — рассказала она.

При этом сама Рудова заявила, что познакомиться с ней можно только по рекомендации от ее друзей.

Ранее мы писали о том, что Наталья Рудова ответила Юлии Меньшовой, высмеявшей молодящихся женщин.