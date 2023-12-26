Информация о массовом возврате билетов на концерт Лолиты оказалась фейком

Информация о массовом возврате билетов на концерт Лолиты в Чехове из-за ее участия в «голой» вечеринке блогера Ивлеевой оказалась недостоверной. Об этом заявил организатор мероприятия Николай Голубенко.

Голубенко рассказал телеканалу «360», что 20 февраля в культурно-творческом центре «Дружба» в Чехове состоится концерт Лолиты. Билеты не возвращают, потому что продажи только открылись.

«Никакого массового возврата билетов нет», — сказал он.

Напомним, ранее представители центра в Чехове заявили, что зрители массово возвращают билеты на концерт Лолиты. Причиной якобы стало ее участие в эпатажной вечеринке блогера Насти Ивлеевой. До конца февраля певица также планирует выступить в Сергиевом Посаде, Серпухове, Коломне и Королёве.