«Инфаркт, угасает на глазах»: экс-жена Паши Техника опубликовала в соцсетях последнее видео рэпера

Бывшая жена Паши Техника опубликовала в соцсетях последнее видео с рэпером, когда он был еще жив.

Экс-супруга Техника в своем Telegram-канале показала, как выглядел Паша незадолго до госпитализации. На кадрах он был со своей последней возлюбленной Кристиной. Бывшая жена Ева Карицкая была в ужасе от вида мужчины и предположила, что у него случился инфаркт. Он странно выглядел и даже не говорил.

«Это было 25 число (спустя пару дней Техник попал в больницу — Прим. ред.). Ему было очень плохо, как мы видим. С 24 числа телефоном управляла только Тина. Она почистила весь телефон перед тем как мне его отдать. Только забыла удалить одно это видео», – поделилась Ева.

Она намекнула на равнодушие Кристины, которая видела состояние Техника и записывала видео с ним с просьбой передать привет.

«Быть веселой и спокойно наблюдать, как человек угасает на глазах. И ничего не предпринимать… У меня нет слов», — написала бывшая жена рэпера.

Карицкая считает, что возлюбленная Паши ничего не делала для того, чтобы ему помочь и всячески пытается отстраниться от ситуации.

Напомним, что Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде, а 11 апреля его похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Об этом сообщает 360.ru.

Гроб с телом музыканта опустили в могилу под аплодисменты собравшихся поклонников. Приятель умершего, сын художника Никаса Сафронова призвал поклонников именно так проводить его в последний путь.

«Для Павла дайте шума!» — сказал Лука Затравкин.

Ранее мы писали о том, что на прощании с Техником в храме был задержан мужчина.