Режиссер Герман-младший предостерег актера Юру Борисова от «инфаркта таланта»

Режиссер Алексей Герман-младший раскритиковал номинанта на премию «Оскар» Юру Борисова за большое количество сыгранных ролей. Он подчеркнул, что на фоне взлетевшей популярности в эту ловушку попадали многие российские актеры.

В качестве примера он привел Сергея Безрукова и Данилу Козловского, которые играли всех подряд.

«В реальности перебор ролей в определенный момент мешает артисту, порой сводит его с ума, проходят годы до выздоровления и возвращения к себе. Безруков вернулся к себе, вспомнил подлинность. Козловскому этот мучительный путь предстоит пройти. Борисов только заходит в воронку огромного количества ролей», - написал Герман-младший в своем личном блоге.

При этом режиссер назвал Юру Борисова талантливым актером и «очень хорошим человеком». Однако, по его мнению, это не поможет номинанту на «Оскар» пережить слишком много образов и не сломаться внутри.

«Происходит какой-то инфаркт таланта, а потом следует долгое и мучительное выздоровление. Если повезет», - объяснил, что может случиться режиссер.

Юра Борисов стал популярен в 2024 после того, как фильм «Анора» с его участием получил приз на Каннском кинофестивале. За роль в картине он претендовал на «Оскара» в номинации за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее режиссер Андрей Кончаловский рассказал, как ему работалось с Борисовым. Он отметил, что Юра не лицедей, а чрезвычайно глубокий, очень неуверенный в себе и как большой артист — интроверт.