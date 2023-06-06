Инфаркт головного мозга: что узнала Лидия Федосеева-Шукшина после госпитализации

У госпитализированной накануне актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной еще в мае случился инфаркт головного мозга, о котором она не знала. Знаменитость обратилась ко врачам лишь спустя некоторое время.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В течение месяца актриса жаловалась на головную боль и спазм в мышцах рук и ног. Далее добавились подергивания мышц лица. Только спустя время актриса обратилась в частную клинику, где ей поставили предварительный диагноз. После МРТ и других исследований инфаркт головного мозга подтвердился.

Сейчас бывшая жена продюсера Бари Алибасова в сознании и находится под присмотром врачей.

«Надеемся, что опасность миновала: все самое страшное позади. Лидия Николаевна находится в надежных руках врачей», — говорит подруга и адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Напомним, в январе этого года актриса по собственному решению отправилась в пансионат. Лидия не хотела оставаться дома одна, пока ее дочь была больна коронавирусом.

Ранее мы писали, как сын Алибасова пытался повлиять на улучшение состояния здоровья Федосеевой-Шукшиной.