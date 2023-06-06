Инфаркт головного мозга: что узнала Лидия Федосеева-Шукшина после госпитализации
Mash: стало известно о перенесенной болезни актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
У госпитализированной накануне актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной еще в мае случился инфаркт головного мозга, о котором она не знала. Знаменитость обратилась ко врачам лишь спустя некоторое время.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В течение месяца актриса жаловалась на головную боль и спазм в мышцах рук и ног. Далее добавились подергивания мышц лица. Только спустя время актриса обратилась в частную клинику, где ей поставили предварительный диагноз. После МРТ и других исследований инфаркт головного мозга подтвердился.
Сейчас бывшая жена продюсера Бари Алибасова в сознании и находится под присмотром врачей.
«Надеемся, что опасность миновала: все самое страшное позади. Лидия Николаевна находится в надежных руках врачей», — говорит подруга и адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
Напомним, в январе этого года актриса по собственному решению отправилась в пансионат. Лидия не хотела оставаться дома одна, пока ее дочь была больна коронавирусом.
Ранее мы писали, как сын Алибасова пытался повлиять на улучшение состояния здоровья Федосеевой-Шукшиной.