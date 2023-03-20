54-летнюю Татьяну Буланову поздравляют с третьей беременностью

Татьяна Буланова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Известно, что уже совсем скоро у певицы состоится свадьба с Валерием Рудневым. По словам артистки, к грядущему торжеству она даже решила привести свою фигуру в порядок, однако не этот вопрос давно интересует публику. Пользователи Сети теряются в догадках, планирует ли 54-летняя знаменитость третьего ребенка. К слову, ответ Татьяны не заставил себя ждать.

Как выяснилось, Буланова не исключает такой возможности. Более того, они с Валерием уже обсуждали эту тему. «Честно говоря, думали с Валерой об этом. Я поднимала данный вопрос. Все может быть», — сообщила певица в беседе с изданием StarHit.

К слову, многие СМИ заподозрили, что Татьяна перешла от слов к делу и уже находится в интересном положении. Так, в интернет попало видео, на котором заметны округлившиеся формы женщины. На днях для светского выхода Буланова выбрала оранжевое платье с бахромой, подчеркнувшее ее живот. Об этом информирует портал dni.ru.

Несмотря на это, сама знаменитость пока никак не комментировала новость о своей беременности.

Ранее сын Булановой рассказал о будущем супруге звездной мамы. По словам молодого человека, Руднев «не без недостатков». Полное высказывание смотрите здесь.

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