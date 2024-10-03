«Иначе вы обречены на провал»: Тина Канделаки обвинила Сару Джессику Паркер в краже образа

48-летняя директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что голливудская актриса Сара Джессика Паркер подражает ей и копирует ее модные образы 20-летней давности.

В качестве доказательства Тина опубликовала в своем Telegram-канале коллаж из двух снимков. На первом запечатлена Сара в свитере оверсайз бирюзового оттенка, плотных чулках в тон и длинной клетчатой юбке. Образ звезда «Секса в большом городе» дополнила бежевой сумкой шоппером.

На втором архивном снимке изображена сама Канделаки в приталенной блузке лососевого цвета, плотных колготках такого же оттенка и бордовой юбке в пол. Образ Тина дополнила пудровым шелковым шарфом и лаковыми черными полусапогами.

«Сара Джессика Паркер в 2024 году крадет мои винтажные образы из программы «Детали». Так я одевалась и выходила в эфир лет 20 назад. Если будете брать на вооружение, девочки, помните главное правило — чтобы цвет вашей рубашки или свитера был в тон с колготками! Иначе вы обречены на провал», - подписала коллаж Тина.

Ранее Тина Канделаки посетила премьеру фильма в Москве. Журналистка блистала на мероприятии в чокере за 5,4 миллиона рублей, полупрозрачном боди, блейзере и атласной юбке. Образ звезда дополнила люксовой сумкой.