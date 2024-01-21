«Иначе его ждет закат карьеры»: Филиппу Киркорову посоветовали брать пример с SHAMAN

Блогер Вадим Манукян выразил уверенность, что «отмена» 56-летнего певца Филиппа Киркорова не связана с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой. По его мнению, главной причиной произошедшего с поп-королем стал его несдержанный нрав.

Манукян рекомендовал Киркорову обратить внимание на молодого исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Артист не был замечен в скандалах и правильно реагирует на хейт и негатив в свой адрес.

«SHAMAN оказался на голову выше Филиппа Киркорова, которому стоит вспомнить, каким он был в молодости, иначе его ждет закат карьеры», — заявил Манукян в беседе с изданием Абзац.

Кроме того, блогер подчеркнул, что образ Киркорова уже просто набил оскомину, поэтому он больше не может превращать скандалы в пиар.

«У него взрывной характер, а народный артист России должен соответствовать своему званию. Сегодня недостаточно один разок поехать в Донбасс, ситуация давно поменялась. Ему стоит быть искренним со своей страной», - сказал Манукян, добавив, что в топе теперь не Филипп, а SHAMAN.

Ранее певица Ольга Зарубина объяснила, почему некоторые звезды не принимают артиста Дронова. По ее мнению, представители шоу-бизнеса недолюбливают талантливых людей, которые имеют сильный и красивый вокал. И причина этому — зависть.