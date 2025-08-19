«Иначе бы все закончилось каталкой»: Чумаков раскрыл подробности 5-часовой операции на позвоночнике

Алексей Чумаков сообщил, что мог остаться в инвалидном кресле без срочной операции. Слова певца передает StarHit.

Алексей Чумаков перенес операцию на позвоночнике, которая длилась 5 часов. Певцу вставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. По словам артиста, он откладывал операцию 2 месяца, и все это время терпел боль. Ситуация усугубилась настолько, что Чумаков не мог взять на руки детей — у него были пережаты крупный нерв и спинной мозг. Если бы он не решился на хирургическое вмешательство, то последствия были бы серьезными.

«Дошло то того, что сложно стало брать дочек на руки. А я крайне не хотел бы лишаться этой возможности. Сначала мне вставили какие-то спицы, потом делали блокады, но хватало всегда на пару дней. В результате лопнули и развалились два диска. Один пережал крупный нерв, а второй — спинной мозг», — сообщил певец.

После операции Алексей чувствует себя лучше. Певец благодарен жене, отправившей его на лечение, и врачу, спасшего от атрофии костного мозга. По словам артиста, теперь он будет внимательнее к себе относиться.

«Атрофия нервов правой ноги сейчас на реабилитации, слава Богу, операцию успели сделать до атрофии костного мозга. Иначе бы все закончилось каталкой. Вот так, ненароком, меня спасла жена и лучший доктор», — резюмировал он.

