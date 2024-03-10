Имя девочки пока не раскрывается: певица Елена Север показала внучку

Актриса и певица Елена Север впервые стала бабушкой в январе текущего года. У сына Владимира и его супруги Екатерины родилась дочь. Имя девочки пока не раскрывается. В Сети лишь появилась первая фотография младенца с именитой бабушкой.

Сын Елены встречался с будущей женой уже шесть лет. Минувшим летом пара расписалась, а уже зимой на свет появился ребенок. Владимир не афиширует свою личную жизнь, поэтому его дочка появилась в соцсетях на странице бабушки.

Север опубликовала фотографию, на которой стоит и держит малютку в руках. При этом певица расплывается в улыбке. Также она выложила еще несколько снимков, на которых предстала в кругу семьи.

Ранее Елена рассказала корреспонденту «Страстей», что нянчится с внучкой. По словам знаменитости, она старается уделять малышке как можно больше времени.