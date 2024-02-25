«Новый этап в жизни»: Елена Север рассказала о статусе бабушки

Певица Елена Север рассказала корреспонденту «Страстей», что нянчится с внучкой.

25 февраля в Санкт-Петербурге проходит концерт лауреатов XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон». На сцене появятся Мари Краймбрери, Artik&Asti, Митя Фомин, Ирина Дубцова, группа «Земляне», Наталья Подольская, Сергей Лазарев и многие другие.

Выступит и Елена Север, которая 23 января впервые стала бабушкой. Девочка родилась в семье ее сына Владимира Киселева.

По словам артистки, после рождения внучки ее жизнь заиграла новыми красками.

«Это незабываемое ощущение, сказочное, космическое — когда ты держишь на руках малышку. Это продолжение тебя и ты видишь в ней родные черты. Скажем так, это новый этап в моей жизни», — рассказала она.

Север добавила, что старается как можно больше времени уделять внучке.

«Я в любую свободную минуту стремлюсь быть рядом с ней», — поделилась певица.