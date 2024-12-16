«Имя действительно необыкновенное»: как назвали новорожденную дочь Дробязко и Ванагас

Накануне 52-летнюю Маргариту Дробязко и 54-летнего Повиласа Ванагаса поздравили с рождением дочери. Фигуристы пока не давали никаких комментариев по этому поводу, но, наконец, рассказали, как прошло появление малышки на свет, и какое ей выбрали имя.

Малышка появилась на свет 6 декабря, но родители долго не говорили о ее рождении. Супруги посвящают все свободное время уходу за крошкой. Повилас признается, что не ожидал, какое это чудо — иметь ребенка. Если бы знал, возможно, решился бы стать отцом гораздо раньше, говорит он.

Фигурист не был непосредственно на родах — так захотела Маргарита. Поэтому ждал малышку в коридоре.

Новоиспеченная мама посвящает все свободное время малышке — девочка спит с мамой, и ночи проходят беспокойно. Однако, как только новорожденной дали соску, ситуация наладилась.

Родители дали новорожденной редкое имя — Николина.

«Имя действительно необыкновенное, Маргарита придумала его в самом начале беременности. Мы любим придумывать имена, у нас в наших приютах обитает много животных и каждому даем необыкновенное», — цитирует фигуриста Woman.ru.

Первые месяцы Дробязко планирует сидеть в декрете, но надолго оставаться в нем не намерена. У фигуристов очень насыщенные планы.

Напомним, в Сети предполагали, что супруги прибегнут к помощи суррогатной матери, но Маргарита устроила беременную фотосессию. Стало ясно, что она рожала самостоятельно.