Имущество заморожено: где сейчас Лидия Федосеева-Шукшина и как ее хотят лишить квартиры

Имущество актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в Финляндии заморозили. На данный момент она никак не может распоряжаться своей квартирой за границей. Об этом Пятому каналу рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

О том, что у Федосеевой-Шукшиной появились проблемы с иностранной недвижимостью, рассказывала ее дочь Ольга. Она делилась, что им прислали уведомление, что российская знаменитость больше не имеет право жить в апартаментах в Хельсинки или сдавать их. При этом все имущество ей поручили вывезти оттуда до конца февраля 2024 года.

В Финляндию за это время Лидия Николаевна так и не съездила, что не удивительно, ведь у нее есть определенные проблемы со здоровьем в силу возраста. Как отметила ее адвокат, из-за того, что дела по квартире на данный момент не ведутся, все имущество актрисы было заморожено.

«Каких-либо действий, определяющих юридическую судьбу квартиры в данный момент с ней совершить невозможно», - пояснила правозащитница.

Сама Федосеева-Шукшина не унывает, ведь у нее достаточно недвижимости и в России. Сейчас она живет вместе с младшей дочерью и разрабатывает новые творческие проекты.

«Работает с архивами, работает с Ольгой Васильевной над наследием. Они обсуждают очень много проектов. Она довольно активна в плане культурной деятельности», - рассказала Юлия Вербицкая-Линник.

Ранее стало известно, что 85-летняя Лидия Федосеева-Шукшина возглавит фонд, отслеживающий состояние могил звезд.